Subban au New Jersey : «J’ai  toujours apprécié son attitude, qui est complètement différente» - Martin Brodeur

«Quand tu essaies de rebâtir une équipe, c’est une belle occasion. Sa personnalité va bien correspondre dans notre coin [il va facilement s’adapter aux amateurs de la grande région de Newark et de New York]. On va l’amener au New Jersey dans quelques semaines et je vais m’assurer d’être avec lui. Subban a beaucoup de respect envers les gens. J’ai toujours apprécié son attitude, qui est complètement différente de ce qu’on retrouve habituellement chez un joueur de la LNH. Il va aider la business des Devils.»