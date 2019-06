P.K. Subban est un Devils

Le défenseur des Predators de Nashville et ancien joueur du Canadien de Montréal, P.K. Subban, va poursuivre sa carrière avec les Devils du New Jersey.

En retour, Nashville obtient le défenseur Steven Santini, 24 ans, et l'espoir Jérémy Davies, 22 ans. En plus, les Predators obtiennent un choix de deuxième ronde au repêchage 2019 (34e rang) et un autre choix de deuxième ronde l'an prochain.

Santini a partagé sa dernière campagne entre les Devils et leur club-école de la Ligue américaine de hockey. Durant ses 39 matchs disputés l'an dernier avec les Devils, Santini a amassé 1 but et 3 mentions d'aide.

Davies, lui, a évolué pour l'Université Northeastern. Le Québécois a obtenu huit buts et 28 passes en 37 rencontres.

Selon le journaliste Pierre LeBrun, les Predators n'assumeront aucune portion du salaire annuel de 9 millions $ de Subban.

Le nom de P.K. Subban était associé à plusieurs rumeurs de transaction depuis quelque temps. Subban, 30 ans, a connu une saison 2018-2019 très difficile dans le circuit Bettman. Le Torontois n'a amassé que 9 buts et 22 mentions d’aide en 63 parties. On s'attendait visiblement à beaucoup plus de sa part.

Subban a récolté 98 buts et 310 mentions d'aide en 645 matchs en carrière dans la LNH, avec le Canadien et les Predators.

