Repêchage LNH: Samuel Poulin, le premier Québécois repêché

VANCOUVER — L'attaquant Samuel Poulin a été le premier Québécois à être sélectionné lors de la séance de repêchage de la LNH, vendredi, alors que les Penguins de Pittsburgh l'ont choisi au 21e rang.

Poulin, de Blainville, a amassé 29 buts et 47 aides en 67 matchs en saison régulière avec le Phoenix de Sherbrooke. Il a ajouté huit buts et six aides en 10 parties lors des séries, alors que le Phoenix s'est incliné en deuxième ronde.

Âgé de 18 ans, Poulin se veut un joueur talentueux avec un gros gabarit qui aime se comparer à Gabriel Landeskog. Fils de Patrick Poulin, l'ancien de la LNH qui a joué avec le Canadien, il est énergique et tenace le long des bandes.

Jakob Pelletier, des Wildcats de Moncton, a entendu son nom quelques échelons plus tard, lorsque les Flames de Calgary l'ont repêché 26e.

Pelletier, qui a fêté son 18e anniversaire de naissance en mars, a connu une très bonne saison, obtenant 39 buts et 89 points en 65 matchs. En séries, il a joué malgré une blessure, mais ça ne l'a notamment pas empêché de marquer le but victorieux lors du sixième affrontement contre le Drakkar de Baie-Comeau, alors que les Wildcats faisaient face à l'élimination.

Les rondes deux à sept auront lieu samedi.