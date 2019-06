«J'adore marquer des buts et je peux le faire avec constance» -Cole Caufield

Les amateurs du Canadien de Montréal se souviennent de l'enthousiasme contagieux du Finlandais Jesperi Kotkaniemi en 2018, quelques minutes après sa sélection par le Tricolore au 3e rang de la première ronde du repêchage. On peut dire que la réaction de l'Américain Cole Caufield a été similaire, vendredi soir, à Vancouver.

En conversation avec Martin McGuire et Dany Dubé, le jeune homme âgé de 18 ans débordait littéralement de joie. Il a notamment commenté les contacts qu'il avait eu avec l'organisation montréalaise.

« Je pense que nous avons eu une bonne relation dès le départ. J'aurais été heureux d'aller n'importe où, mais ici, je suis très excité et très heureux. Je connais l'histoire du club. Je suis très heureux de porter l'uniforme bleu, blanc, rouge.»

Le Canadien, on le sait, a un grand besoin de marqueurs. Ça tombe bien, c'est la spécialité du jeune homme qui a une moyenne de plus d'un but par match.