Repêchage LNH: les Devils sélectionnent Jack Hughes au premier rang

Sans surprise, le joueur de centre Jack Hughes a été le premier choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey, vendredi, lors de la séance de sélection tenue au Rogers Arena, à Vancouver.

Détenteurs du premier choix, les Devils du New Jersey ont choisi l’attaquant issu du programme de développement américain des moins de 18 ans. C'est Martin Brodeur, qui est de retour au sein de l'organisation du New Jersey, qui a fait l'annonce au micro.

Selon bon nombre d’observateurs, Hughes, âgé de 18 ans, est le joueur le plus talentueux de la cuvée 2019 en raison de son coup de patin, de la qualité de ses passes et de sa vision du jeu. Celui qui était considéré comme le meilleur espoir en Amérique du Nord depuis le début de la saison, est devenu le huitième Américain à être sélectionné au premier rang et le premier depuis Auston Matthews, en 2016.

Mesurant cinq pieds 10 pouces et pesant 171 livres, Hughes a fait la pluie et le beau temps au cours de la dernière saison en inscrivant 34 buts et amassant 112 points en 50 matchs. Il a établi des records en deux ans avec 154 mentions d'aide et 228 points.

Kakko avec les Rangers

Après la sélection de Hughes, il fallait s'attendre à ce que les Rangers de New York mettent la main sur l'ailier droit finlandais Kaapo Kakko, ce qu'ils ont fait. Kakko a remporté trois médailles d'or au niveau international — dont une provenant du Championnat mondial junior 2019 et une autre provenant du Championnat mondial sénior qui a eu lieu ce printemps en Slovaquie. Originaire de Turku, l'attaquant de six pieds deux pouces a surclassé Alexander Barkov qui avait inscrit 21 buts en 2012-2013 avant d'être repêché par les Panthers de la Floride au second rang total.

C'est la quatrième fois lors des quatre derniers repêchage qu'un joueur finlandais est sélectionné parmi les trois premiers choix. En 2016, les Jets de Winnipeg avaient mis la main sur Patrik Laine au second échelon, tandis que les Stars de Dallas avaient choisi Miro Heiskanen au troisième rang en 2017. L'an dernier, le Canadien de Montréal a sélectionné Jesperi Kotkaniemi au troisième rang.

Dans la foulée, les Blackhawks de Chicago ont poursuivi la tendance en attaque avec la séletion du joueur de centre canadien Kirby Dach. Originaire de la Saskatchewan, il a récolté 25 buts et 48 aides la saison dernière avec les Blades de Saskatoon, dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest.

Un premier défenseur

Le premier défenseur repêché de la soirée a été Bowen Byram, également un Canadien, sélectionné par l'Avalanche du Colorado. Le joueur de centre américain Alex Turcotte, le fils d'Alfie Turcotte qui a déjà joué pour le Canadien, a été choisi par les Kings de Los Angeles au 5e rang.

De retour dans l'organisation des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman a sélectionné le défenseur allemand de six pieds quatre pouces Moritz Seider en 6e position.

Le centre canadien Dylan Cozens (Sabres de Buffalo), le défenseur suédois Philip Borberg (Oilers d'Edmonton), le joueur de centre américain Trevor Zegras (Ducks d’Anaheim) et l'ailier droit russe Vasily Podkolzin (Canucks de Vancouver) ont complété les 10 premières sélections de la soirée.