«Les jeunes sont de plus en plus prêts à faire le saut» -Claude Julien

Est-ce que le premier choix du Canadien de Montréal au repêchage annuel de la Ligue nationale de hockey pourrait se joindre à l’équipe sous peu?

Ce fut le cas l’an dernier lorsque Jesperi Kotkaniemi s’est taillé une place au sein de la formation après avoir connu un excellent camp préparatoire. Mais le Finlandais avait quand même été repêché au troisième rang du premier tour quelque temps plus tôt.

Cette année, hormis transaction, le premier joueur du Canadien à être repêché le sera au 15e rang du premier tour. Claude Julien pourrait-il diriger ce jeune homme sous peu?

« Aujourd'hui, on semble voir les jeunes joueurs repêchés en première ronde de plus en plus prêts à faire le saut. On l'a vu l'an passé et pas seulement avec notre équipe », a déclaré l’entraîneur du Tricolore, présent à Vancouver, au micro de Martin McGuire, au 98,5 FM Sports.

« On l’a vu l’an dernier (avec Kotkaniemi). Les jeunes s'entraînent beaucoup et ils semblent mieux préparés. »

Écoutez l'entrevue intégrale...