Les Alouettes rapatrient le vétéran Brandon Bridge

MONTRÉAL - Brandon Bridge est de retour avec les Alouettes de Montréal.

Une source au sein de la Ligue canadienne de football a indiqué que le quart canadien a signé un contrat d'une saison avec les Alouettes, vendredi. L'Ontarien de six pieds cinq pouces, 230 livres a commencé sa carrière dans la LCF avec la formation montréalaise, qui l'a repêché en 2015.

Âgé de 27 ans, Bridge a fait partie des derniers joueurs retranchés au camp des Argonauts de Toronto. Il avait passé près de deux saisons à Montréal, en 2015-16, avant d'être libéré. Il s'est ensuite joint aux Roughriders de la Saskatchewan, avant de se joindre cet hiver aux Argonauts en qualité de joueur autonome.

Bridge a eu droit à six départs dans la LCF. Il a complété 211 de ses 322 tentatives de passes pour 2485 verges et 13 touchés contre huit interceptions. Il a également porté le ballon 70 fois pour 321 verges et quatre touchés.

Le retour de Bridge à Montréal coïncide avec la nouvelle rapportée par TSN au sujet d'Antonio Pipkin, qui raterait de quatre à six semaines d'activités en raison d'une blessure à une jambe. Pipkin s'est blessé au troisième quart du premier match de la saison des Alouettes.

Pipkin n'avait complété que sept de ses 17 passes pour 57 verges et un touché contre les Eskimos d'Edmonton, ajoutant 45 verges en cinq courses. Vernon Adams fils a complété la rencontre. Il a réussi sept passes en 10 pour 134 verges et un touché. Il a aussi été victime d'une interception. Il a couru trois fois pour 13 verges.

Les Alouettes bénéficient d'une semaine de congé. Ils joueront leur prochain match vendredi prochain, à Hamilton. Adams devrait amorcer le match contre les Tiger-Cats.