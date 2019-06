Jordie Benn testera le marché, selon Marc Bergevin

«Je pense que oui. Plusieurs choses militent en sa faveur: c'est un très bon joueur en désavantage numérique. Il bloque des tirs; il peut joueur à gauche et à droite. Il a connu la meilleure saison de sa carrière à propos des statistiques. Bien sûr, ce n'est pas une grande vedette. Mais, une équipe gagne des championnats grâce à de la profondeur et il peut participer. On ne va pas se bousculer aux portes pour signer Jordie Benn, mais il a de bonnes chances... Cela dit, Marc Bergevin pourrait égaler l'offre éventuelle d'une autre formation.»