Auger-Aliassime poursuit sa route au Queen's

LONDRES - Félix Auger-Aliassime a facilement pris la mesure du Bulgare Grigor Dimitrov 6-4, 6-4 au premier tour du tournoi sur gazon du Queen's à Londres, jeudi.

Le Québécois, qui pointe au 21e échelon mondial, a disposé de la 45e raquette mondiale en une heure et 14 minutes. Le tennisman âgé de 18 ans a démontré sa puissance et totalisé 15 as, contre seulement six pour Dimitrov.

De retour en double... et en simple?

En raison des conditions météorologiques défavorables au cours des derniers jours à Londres, Auger-Aliassime pourrait être de retour sur la pelouse du Queen's Club en après-midi pour un match de double en compagnie de son partenaire australien Alex De Minaur, contre les Britanniques Daniel Evans et Ken Skupski.

La huitième tête de série du tournoi en simple pourrait ensuite compléter cette journée très chargée en croisant le fer avec l'Australien Nick Kyrgios.

Milos Raonic gagne aussi

Auger-Aliassime n'est pas le seul représentant de l'unifolié à avoir triomphé jeudi. Le Canadien Milos Raonic a atteint les quarts de finale après avoir défait le Slovène Aljaz Bedene 6-3, 7-6 (3).

L'Ontarien, qui est originaire de Thornhill, affrontera au prochain tour l'Espagnol Feliciano Lopez. Ce dernier a bénéficié de l'abandon de l'Argentin Juan Martin del Potro, en raison d'une fracture à la rotule du genou droit.

Del Potro, la 12e tête de série du tournoi, avait battu le Canadien Denis Shapovalov 7-5, 6-4 au premier tour, mais il avait conclu la rencontre dans la douleur en raison d'une sévère inflammation au genou droit provoquée par une chute près du filet au deuxième set.

Fracture pour Del Potro

Son équipe a mentionné par voie de communiqué jeudi que des examens effectués à Londres avaient confirmé la fracture, et en conséquence del Potro passera sous le bistouri au cours des prochains jours.

Del Potro s'était aussi fracturé la rotule du genou droit l'an dernier alors qu'il affrontait Borna Coric au Masters de Shanghai.

D'autre part, le champion en titre du tournoi du Queen's Club, Marin Cilic, et le finaliste à Wimbledon en 2018, Kevin Anderson, ont aussi été éliminés jeudi.

L'Argentin Diego Schwartzman a évincé Cilic en deux manches de 6-4, tandis qu'Anderson, la deuxième tête de série, a plié l'échine 6-1, 4-6, 6-4 devant le Français Gilles Simon.

Le favori, Stefanos Tsitsipas, s'est assuré de disputer un programme double jeudi après avoir disposé de Kyle Edmund 6-3, 7-5.