Erik Karlsson reste à San Jose: «Les chiffres étaient là» -Benoît Brunet

C’est maintenant officiel, Erik Karlsson ne sera pas membre du Canadien de Montréal. Le défenseur vedette a paraphé lundi un contrat de huit ans d’une valeur de 92 millions $ avec les Sharks de San Jose.

Faut-il s’en étonner? Karlsson a-t-il voulu faire monter les enchères en déclarant qu’il voulait peut-être revenir dans l’Est de l’Amérique du Nord en raison des liens de son épouse avec la ville d’Ottawa?

Pour Benoit Brunet, la décision de Karlsson de demeurer à San Jose s’explique.

« Je n’ai jamais été dans ces chiffres-là, mais quand tu as un contrat sur la table et que tu dis : « Wow! Qu’est-ce que je fais avec ça? »

Doug Wilson négocie avec son agent, Karlsson était peut-être là aussi…

« Et tu te dis : « Huit ans… 11 millions par saison… 88 millions garantis… » C’est assez dur de dire : « Je ne signe pas, je vais attendre au 1er juillet. On verra comment ça va aller. » Je me dis que les chiffres étaient là. Il va jouer pour un bon club. »

Que fera le Canadien?

Pas mal tout le monde s'entend là-dessus, le Canadien est à la recherche d'un bon gardien substitut afin d'épauler Carey Price. Et ensuite?

« Si tu veux aller chercher un défenseur offensif pour aider ton jeu de puissance, il n'est plus là. Il a signé aujourd'hui. Et il n'y en a pas beaucoup après ça. C'est peut-être via transaction que tu vas aller chercher un défenseur mobile. »

