«Quatre bogeys en quatre rondes, c'est impressionnant» - Dave Lévesque

« C’est un golfeur qui s’est développé plus dans les dernières années. On va rentrer dans cette catégorie Brooks Koepka aussi. Je suis sûr que dans les deux ou trois dernières années, Gary Woodland s’est inspiré de Brooks Koepka. C’est le même format… Super puissants. Gary Woodland est un doué dans les sports. Il était un très bon joueur de basketball à l’université et aussi un très bon joueur de baseball. Il aurait pu, s’il l’avait voulu, poursuivre dans différents sports et il a décidé d’aller dans le golf. »