Les Rangers obtiennent le défenseur Jacob Trouba des Jets

NEW YORK - Les Rangers ont acquis le défenseur Jacob Trouba des Jets de Winnipeg en retour du défenseur Neal Pionk et du 20e choix universel au prochain repêchage de la LNH, a annoncé le directeur général de l'organisation new-yorkaise Jeff Gorton, lundi soir.

Trouba, qui est âgé de 25 ans, a marqué huit buts et récolté 42 mentions d'aide en 82 rencontres la saison dernière avec les Jets. Il a aussi obtenu une passe en six parties éliminatoires la saison dernière.

Le joueur de six pieds, trois pouces et 202 livres totalise 42 buts et 137 mentions d'assistance en 408 matchs dans la LNH, tous avec les Jets. Il a aussi amassé deux buts et quatre passes en 27 rencontres éliminatoires en six saisons en carrière dans le circuit Bettman. Trouba avait été sélectionné au neuvième rang universel par les Jets lors du repêchage de la LNH en 2012.

Pour sa part, Pionk a inscrit six filets et ajouté 20 mentions d'aide en 73 matchs la saison dernière — sa deuxième avec les Rangers. Le joueur de six pieds et 190 livres n'a jamais été repêché.