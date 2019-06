Sandra Post et Mike Weir saluent la nouvelle reine: Brooke Henderson

Brooke Henderson est maintenant la détentrice exclusive du premier rang au chapitre des victoires dans l'histoire du golf canadien. Ses prédécesseurs ont déjà hâte de voir jusqu'où elle ira.

La golfeuse de 21 ans originaire de Smiths Falls, en Ontario, a gagné la Classique Meijer, dimanche, pour établir un nouveau record canadien au chapitre des victoires dans le golf professionnel. Ce titre lui a permis de devancer Sandra Post, Mike Weir et George Knudson, qui ont tous signé huit victoires sur leur circuit respectif au cours de leur carrière.

« Je savais que ça s'en venait», a dit Post lundi. La golfeuse, qui est membre du Temple de la renommée du golf canadien, a souligné qu'habituellement Henderson l'emporte par une marge écrasante, et non par un seul coup comme ce fut le cas aux dépens de Lexi Thompson, Nasa Hataoka, Su Oh et Brittany Altomare, dimanche.