Geoff Molson n'entrevoit pas une autre expansion dans la LNH à court terme

«C'est un grand débat dans la ligue et il y a beaucoup d'opinions autour de la table. Moi, je consulte les chiffres et il y en a de moins en moins. Le rôle d'un ''goon'' n'existe presque plus. On voit également une énorme diminution des bagarres dans les rangs juniors. Au niveau universitaire, il n'y en a pas. Les jeunes grandissent au sein d'équipes où il y a beaucoup moins de ce type de comportement. L'accent est mis sur la rapidité et le développement du talent. Est-ce que je pense qu'on va assister à un changement de règlement dans la LNH, je ne suis pas sûr, mais on va continuer à voir une décroissance des bagarres en général»