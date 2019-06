Les Sénateurs accordent un nouveau contrat à Anthony Duclair

OTTAWA — Les Sénateurs d'Ottawa ont consenti un nouveau contrat d'un an à l'attaquant Anthony Duclair d'une valeur de 1,65 millions $ US.

Les Sénateurs ont acquis Duclair, âgé de 23 ans, dans le transfert de Ryan Dzingel aux Blue Jackets de Columbus, le 23 février.

Duclair a complété la dernière saison avec 33 points (19 buts et 13 passes) en 74 matchs à Columbus et Ottawa. Le joueur de Pointe-Claire a récolté au moins un point lors de huit des 12 derniers matchs des Sénateurs.

Réclamé en troisième ronde (80e au total) au repêchage de 2013 par les Rangers de New York, Duclair totalise 122 points (56 buts, 66 passes) et 97 minutes de pénalités en 287 matchs avec les Rangers, les Coyotes de l'Arizona, les Blackhawks de Chicago, les Blue Jackets et les Sénateurs.

«Nous sommes heureux de la contribution qu'Anthony a apportée au sein de notre formation depuis son arrivée, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion. Cette mise sous contrat vient améliorer la vitesse au sein de notre équipe ainsi que la profondeur en attaque. Anthony nous offre du dynamisme grâce à sa vitesse et son talent et, à seulement 23 ans, nous croyons qu'il a la possibilité de contribuer encore davantage sur une base régulière.»