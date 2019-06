Expos: les souvenirs marquants de Serge Touchette

«Ellis Valentine, tu t’en souviens était un joueur vraiment doué […] pas aussi bon frappeur, mais le bras encore plus précis que Vladimir Guerrero. […] Mais c’était un joueur qui était parfois fragile et un peu paresseux, qui manquait souvent des matchs et avait des problèmes de drogue. Et à un certain moment, ses absences au jeu se répétaient et nous, on passait notre temps à poser des questions […] et on va voir le soigneur de l’équipe, Yvon Bélanger et il est tanné de se faire poser la question, alors il finit par nous dire un moment donné: ''M’a vous le dire ce qu’il a… il a mal à la fesse! C’est-tu assez clair? Achalez-moi pu!'' et à partir de ce moment-là toujours la raison qu'on reçoit, alors qu’on savait bien qu’il avait bien d’autres problèmes.»