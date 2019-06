Golf: Brooke Henderson fracasse un record canadien

Brooke Henderson est devenue la Canadienne la plus titrée de l'histoire de la LPGA en remportant la Classique Meijer, dimanche.

La golfeuse de Smiths Falls, en Ontario, a maintenant neuf titres de la LPGA à son palmarès, un de plus que Sandra Post. George Knudson et Mike Weir partagent le record du côté de la PGA, avec chacun huit titres.

Henderson, qui est âgée de 21 ans, a réussi une normale au dernier trou pour conclure le tournoi à moins-21, devant un groupe de quatre golfeuses.

Elle a mené le tournoi d'un bout à l'autre et a triomphé pour une deuxième fois en trois ans au Blythefield Country Club grâce à une ronde finale de 70 (moins-2).

Il s'agit pour Henderson d'une deuxième victoire en 2019. Elle avait défendu avec succès son titre au Championnat Lotte en avril à Hawaï.

«C'est très plaisant, a affirmé Henderson. Plus tôt cette année, c'était énorme pour moi d'obtenir ma huitième victoire et d'égaler le record. Je suis simplement excitée en vue du reste de l'été et j'espère ajouter plusieurs autres victoires à ma fiche.»

Alors que sa soeur et cadette Brittany et sa mère Darlene regardaient la scène, le père de Henderson, Dave, l'a arrosée de champagne pour célébrer.

«C'est vraiment spécial, a déclaré Henderson. Je suis tellement heureuse que ma mère et mon père aient pu être ici pour regarder ma soeur et moi remporter ce tournoi. C'était d'autant plus spécial parce que c'était la fête des Pères.»

Grâce à son pointage cumulatif de moins-21, Henderson a égalé le record du tournoi, qu'elle avait elle-même établi en 2017 et qui avait été égalé par So Yeon Ryu, l'an dernier. La Canadienne a amorcé le tournoi avec deux rondes de 64, disputant 30 trous le vendredi, car la pluie avait retardé le jeu le jeudi. Henderson a joué 69 lors de la journée de samedi, se donnant une avance de deux coups.

«Ça ressemble beaucoup aux parcours sur lesquels j'ai joué au Canada, a mentionné Henderson. J'adore jouer ici. J'essayais simplement de réussir de bons coups et d'espérer inscrire beaucoup d'oiselets. J'aurais voulu en réussir plus, mais c'était suffisant.»

Les Américaines Lexi Thompson (68) et Brittany Altomare (68), la Japonaise Nasa Hataoka (65) et l'Australienne Su Oh (66) se sont partagé le deuxième rang.

«Malheureusement, je n'ai pas frappé la balle si bien que ça aujourd'hui, mais j'ai réussi quelques bons coups roulés sur le deuxième neuf, a fait savoir Thompson. J'ai une quelques petits spasmes musculaires à mon épaule pendant toute la journée. Tu ne peux pas contrôler ça. Dans l'ensemble, j'ai connu une bonne semaine.»

Alena Sharp, de Hamilton, a terminé à égalité en neuvième position à moins-13 à la suite d'une ronde de 72. Jaclyn Lee, de Calgary, a joué une ronde de 71 pour aboutir à égalité au 70e rang à moins-2, un coup devant Anne-Catherine Tanguay (74), de Québec, à égalité au 74e rang.

Le Championnat féminin de la PGA, le troisième tournoi majeur de l'année, aura lieu la semaine prochaine, à Hazeltine au Minnesota.