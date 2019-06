Quatre saisons de plus à Washington pour Carl Hagelin

Les Capitals de Washington ont accordé une prolongation de contrat de quatre saisons d'une valeur de 11 millions $ US à l'attaquant Carl Hagelin.

Âgé de 30 ans, Hagelin a été acquis par les Capitals le 21 février des Kings de Los Angeles en retour d'un choix de troisième tour en 2019 et d'un choix conditionnel de sixième tour en 2020.

En 20 parties avec les Capitals, Hagelin a récolté trois buts et huit aides.

Hagelin a disputé 546 matchs de saison régulière dans la LNH avec les Capitals, les Rangers de New York, les Ducks d'Anaheim, les Penguins de Pittsburgh et les Kings. Il a inscrit 93 buts et 148 aides.

Il a aidé les Penguins à gagner la coupe Stanley en 2016 et 2017 et a accumulé 22 buts et 26 aides en 128 matchs de séries éliminatoires au cours de sa carrière.

Hagelin avait été sélectionné par les Rangers en sixième ronde du repêchage de 2007, 168e au total.