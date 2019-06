Coupe du monde: les Canadiennes se tournent vers les Néerlandaises

Le Canada n’a jamais perdu contre les Néerlandais en 12 rencontres (9-0-3). Ils ont fait match nul 1-1 au tournoi d'il y a quatre ans à Montréal. Les Pays-Bas ont inscrit un égalisateur à la 87e minute.

Le plus récemment, le Canada a gagné 2-1 lors d'un match amical à Eindhoven, en avril 2016.

Depuis lors, les Néerlandaises sont demeurées invaincues en remportant l'Euro il y a deux ans. Ils ont mérité la dernière place disponible pour l'Europe à la Coupe du monde en battant la Suisse et le Danemark.

Le Canada et les Pays-Bas sont à égalité aux points et au différentiel de buts, dans le groupe E. Les Néerlandaises ont marqué un but de plus.

Sinclair, âgée de 36 ans, est à quatre buts d'éclipser le record du monde détenu par Abby Wambach (184).

Vivianne Miedema, 22 ans, est devenue la meilleure buteure de l'histoire des Pays-Bas samedi. La vedette d'Arsenal a inscrit son deuxième but du match - et le 60e de sa carrière - lors d’une victoire de 3-1 face au Cameroun.