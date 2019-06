Les Yankees mettent la main sur le puissant cogneur Edwin Encarnación

CHICAGO — Les Yankees de New York ont acquis le puissant cogneur Edwin Encarnación des Mariners de Seattle, cédant en retour un lanceur des ligues mineures, Juan Then.

Seattle envoie aussi aux Yankees la somme de 8 397 849 $; les New-Yorkais devront payer huit M $ pour couvrir le reste de son salaire garanti.

Âgé de 36 ans, Encarnación entamait la journée de dimanche au sommet de l'Américaine avec 21 circuits. Au cours des sept dernières années, il a maintenu une moyenne de 37 longues balles et 109 points produits.

Encarnación, qui agit à titre de joueur de premier but et frappeur désigné, viendrait s'ajouter à une formation capable de cogner des circuits. Les Yankees ont été en mesure de rester dans la course pour le sommet de la section Est de l'Américaine malgré de nombreux blessés.

Giancarlo Stanton pourrait revenir au jeu la semaine prochaine après avoir été aux prises avec des blessures au biceps, à l'épaule et au mollet. Aaron Judge s'approche aussi d'un retour au jeu, lui qui s'est blessé au muscle oblique gauche en avril.