Boxe: Simon Kean prend sa revanche contre Dillon Carman

Le Québécois Simon Kean a pris sa revanche de façon étincelante en battant l'Ontarien Dillon Carman par arrêt de l'arbitre au troisième round, samedi soir, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Kean (17-1-0, 16 K.-O.) avait vu sa fiche être souillée par Carman (14-5-0, 13 K.-O.) lors d'un duel au Centre Vidéotron, le 6 octobre dernier. Le poids lourd de Trois-Rivières s'était fait passer le K.-O. au quatrième assaut.

Cette fois, Kean ne s'est pas laissé surprendre par son adversaire, envoyant Carman au tapis au troisième round. Lorsque l'Ontarien s'est relevé, le protégé d'Eye of the Tiger Management s'est rué vers lui et il a porté quelques bons coups avant de forcer l'arbitre à mettre fin aux hostilités.

Les deux boxeurs avaient fait plaisir aux nombreux partisans en s'échangeant plusieurs violentes droites lors des deux premiers rounds du combat.

En sous-carte, Adam Braidwood (14-2-0, 13 K.-O.), qui s'était incliné contre Kean il y a pratiquement un an jour pour jour, a eu raison d'Andrew Satterfield (5-3-0, 3 K.-O.) par arrêt de l'arbitre au deuxième round.

Kim Clavel (9-0-0, 2 K.-O.) est restée invaincue en disposant de la Mexicaine Nora Cardoza (14-7-2, 6 K.-O.) par décision unanime. Les trois juges lui ont décerné des pointages de 80-72.

Les poulains du promoteur Camille Estephan Andranik Grigoryan (11-0-0, 2 K.-O.), Vincent Thibault (9-0-0, 3 K.-O.) et Lexson Mathieu (4-0-0, 4 K.-O.) ont eux aussi signé une victoire par mise hors de combat. Grigoryan a d'ailleurs mis la main sur le titre vacant des poids plumes de la NABA.