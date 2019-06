Olli Maatta passe des Penguins aux Blackhawks contre Kahun et un 5e choix

Les Blackhawks de Chicago ont échangé l'attaquant Dominik Kahun et un choix de cinquième ronde en 2019 aux Penguins de Pittsburgh en retour du défenseur Olli Maatta.

Âgé de 24 ans, Maatta a disputé 60 matchs avec les Penguins la saison dernière, récoltant un but et 13 aides. Deux fois champions de la coupe Stanley, il a accumulé 25 buts et 82 aides en 362 matchs de saison régulière dans la LNH.

Maatta a ajouté deux buts et 19 aides en 69 parties de séries éliminatoires.

Il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2021-22 à un salaire annuel moyen d'un peu plus de quatre millions $ US.

De son côté, Kahun, 23 ans, a récolté 13 buts et 24 aides en 82 matchs à sa première saison dans la LNH avec les Blackhawks.

Kahun a encore une saison à écouler à son contrat de recrue à une valeur moyenne annuelle de 925 000 $.