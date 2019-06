Les partisans des Blues participent au défilé de la Coupe Stanley

SAINT-LOUIS — Une imposante foule s'est réunie au centre-ville de St. Louis en dépit de la pluie abondante, afin de participer au défilé de la Coupe Sanley des Blues.

L'équipe du Missouri a vaincu les Bruins de Boston 4-1 lors du match no 7 de la série finale mercredi soir pour s'adjuger le premier championnat de son histoire. Les Blues se sont joints à la LNH lors de l'expansion de 1967, et ils ont participé à la série finale de la Coupe Stanley à chacune de leurs trois premières saisons, sans jamais gagner le moindre match. L'équipe n'y avait plus participé avant cette année.

Les partisans ont commencé à se réunir en bordure des rues plusieurs heures avant le début du défilé, en dépit du mauvais temps. La parade des champions se déplacera de 'Market Street' vers l'arche de St. Louis — mieux connue sous le nom de «la porte de l'Ouest» — pour l'occasion.

La dernière fois que St. Louis a célébré la conquête d'un championnat majeur, c'était en 2011, lorsque les Cardinals ont remporté la Série mondiale.