Une voiturette de golf heurte cinq personnes à l'Omnium des États-Unis

PEBBLE BEACH, Calif. — Cinq personnes ont été blessées à l'Omnium des États-Unis lorsqu'une des nombreuses boîtes qui se trouvaient sur une voiturette de golf est tombée sur la pédale d'accélérateur, la propulsant vers les spectateurs.

La 'California Highway Patrol' a indiqué qu'un vendeur ambulant avait stationné sa voiturette près du 16e vert vendredi à Pebble Beach et se dirigeait vers la foule lorsqu'une boîte est tombée sur l'accélérateur, la mettant en mouvement. La voiturette a heurté quatre spectateurs et le vendeur ambulant avant d'arrêter sa course.

Le journal 'Monterey Herald' a rapporté que deux victimes avaient été transportées en ambulance vers l'hôpital communautaire de la péninsule de Monterey. Leurs noms n'ont pas été diffusés, et l'hôpital a déclaré qu'il ne pouvait fournir d'informations sur leurs blessures au téléphone.

L'USGA a confirmé l'accident par voie de communiqué et précisé que trois spectateurs ainsi qu'un vendeur ambulant avaient reçu des traitements médicaux.