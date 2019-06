 Auger-Aliassime en finale du tournoi de Stuttgart en raison du retrait de Raonic

STUTTGART, Allemagne — Le duel tant attendu n'aura finalement pas lieu.

Le Canadien Milos Raonic a déclaré forfait pour son match de demi-finales à l'Omnium de Stuttgart contre son compatriote Félix Auger-Aliassime, samedi.

On ignore pour l'instant le motif du retrait de Raonic. L'Ontarien, qui est originaire de Thornhill, s'était incliné en finale de ce tournoi sur gazon l'année dernière devant le Suisse Roger Federer.

Ce devait être le deuxième duel en carrière entre les deux représentants de l'unifolié. Raonic avait vaincu Auger-Aliassime 6-4, 6-4 l'an dernier à Indian Wells, en Californie, mais c'était avant que l'adolescent ne grimpe jusqu'au 21e rang mondial cette semaine. Raonic est tout juste devant lui, au 18e échelon.

Auger-Aliassime aura plutôt rendez-vous en finale avec l'Italien Matteo Berrettini, qui a vaincu dans l'autre demi-finale le favori local Jan-Lennard Struff 6-4, 7-5.

Le tennisman âgé de 18 ans ne sera pas le seul représentant du pays en finale à Stuttgart. Son compatriote Denis Shapovalov et son partenaire de jeu indien Rohan Bopanna ont vaincu les Australiens Nick Kyrgios et Matt Reid 6-3, 6-4 en demi-finales du tournoi de double. Ils affronteront pour le titre dimanche le Brésilien Bruno Soares et l'Australien John Peers.