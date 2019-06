Louis Robert trahi par le MAPAQ: «C'est une farce totale» -Paul Arcand

«La personne à qui il s'adresse (au MAPAQ) le trahit, se retourne de bord et avise le sous-ministre qui est collé sur l'entreprise privée, sur les vendeurs de pesticides et là, il se fait congédier... Ce qui n'a aucun sens, c'est que celle qui l'a trahi a obtenu une promotion, elle est devenue sous-ministre et là hier on nous dit: il y a une tête qui roule: le sous-ministre Dion a démissionné ou on l'a démissionné: il s'en va à la retraite dans quelques mois! C'est une farce totale. Le ministre André Lamontagne a refusé de s'excuser. Il a juste dit qu'on lui offre de revenir.»