«Je vais savourer ce moment et je vais penser à mon avenir plus tard» -Kawhi Leonard

Leonard a connu une année mouvementée. Après avoir subi une importante blessure lorsqu'il portait l'uniforme des Spurs de San Antonio, il n'a disputé que neuf matchs la saison dernière avant d'être échangé aux Raptors, en retour de DeMar DeRozan, le visage de la franchise torontoise depuis sept saisons.

Cette transaction majeure a fait couler beaucoup d'encre et plusieurs partisans ont longtemps boudé Leonard, qui, selon les rumeurs, ne voulait pas rejoindre l'équipe de Toronto.

« L'été dernier, j'ai passé à travers plusieurs obstacles, a admis Leonard, émotif. J'ai eu beaucoup de support, j'ai continué de travailler fort et je me suis fixé cet objectif. Je me suis collé à cette équipe et à cet entraîneur qui avaient les mêmes aspirations que les miennes. »

Au sommet de son art ce printemps, Leonard a toutefois conduit les Raptors à la terre promise.

« À mon avis, il est le meilleur joueur de basket offensivement et défensivement, a déclaré Kyle Lowry à propos de Leonard. J'ai vu quelques jeux qu'il a faits cette saison où je me suis dit:''wow". Il travaille extrêmement fort. Et il aime ce sport. Il l'aime beaucoup. »

Trio sélect

Leonard avait été nommé joueur le plus utile à son équipe en 2014, avec les Spurs. Il est le troisième joueur de l'histoire de la NBA a remporter le prestigieux titre avec deux équipes différentes, en compagnie de LeBron James et de Kareem Abdul-Jabbar.

Même si l'avenir de Leonard à Toronto est incertain, son nom restera longtemps gravé dans la mémoire des partisans torontois.

« Je vais savourer ce moment avec mes coéquipiers et mes entraîneurs et je vais penser (à mon avenir) plus tard », a affirmé Leonard, qui deviendra joueur autonome le 30 juin.