Justin Rose seul en tête à l'Omnium de golf des États-Unis

PEBBLE BEACH, Californie - Le tableau indicateur du classement provisoire a longtemps été congestionné, jeudi, lors de la première ronde à l'Omnium des États-Unis. Mais Justin Rose est venu clarifier la situation en fin de journée.

Rose, champion du tournoi en 2011, a inscrit le birdie lors des trois derniers trous afin de remettre une carte de 65, six coups sous la normale, qui lui a permis de s'installer au sommet du classement après 18 trous de disputés.

Rickie Fowler, Xander Schauffele, Louis Oosthuizen et Aaron Wise ont tous un coup de retard après avoir joué 66. Schauffele et Oosthuizen ont signé un aigle chacun. Scott Piercy et Nate Lashley ont deux coups de retard, à 67.

Un large groupe de golfeurs se trouve à 68, trois coups sous la normale, dont Rory McIlroy. L'Irlandais du Nord, vainqueur à l'Omnium canadien, le week-end dernier, a commis un boguey au premier trou, avant d'obtenir quatre oiselets.

Brooks Koepka, double champion en titre, est à 69, tandis que Tiger Woods a remis une carte de 70.

Rory Sabbatini a réussi le premier trou d'un coup à l'Omnium des États-Unis depuis 2014, signant l'exploit au 12e trou (202 verges).

Le Canada est représenté par Nick Taylor et Mike Weir, qui ont ramené des cartes de 74.