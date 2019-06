La coupe Stanley aux Blues: aussi la victoire des familles

«Tripper» en famille

Pour Marie-Josée Roy, la réussite de son fils qui a disputé un premier match professionnel avec les Blues en 2017 ne doit pas être uniquement mesurée par les années de formation.

« C’est sûr que ça a coûté beaucoup d’argent. C’est beaucoup de temps, que ça prend, aussi. Mais on a trippé aussi là-dedans avec Samuel toutes les fins de semaine. »

Après le triomphe des Blues, les familles avaient des paramètres bien précis à suivre.

« On avait eu comme consigne que l’on ne pouvait pas se rendre en bas avant que la photo d’équipe soit prise. Sur la patinoire, on cherchait Samuel, mais c’est lui qui nous a trouvés et on s’est sauté dans les bras. C’était un beau moment en famille.

« Samuel disait : « J’en reviens pas. Je viens de gagner la coupe Stanley. » On l’a félicité et on a pleuré un peu ensemble, aussi. »