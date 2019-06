«Oui, The North»! Montréal en liesse après la victoire des Raptors

Montréal est en liesse à la suite de la victoire des Raptors de Toronto, les nouveaux champions de la NBA.

Au son de la sirène, des feux d'artifice ont éclaté sur la rue Peel et des milliers de partisans ont longuement festoyé.

Vers 1h, un petit groupe marchait encore sur la rue Sainte-Catherine. Des gens s'amusaient à courir aller-retour entre les rues Drummond et Peel.

Il ne semblait pas y avoir de débordements. Les gens chantaient et flânaient en arpentant la rue Sainte-Catherine. De nombreux policiers étaient sur place et prêts à intervenir. Il n'a pas été possible de rejoindre les représentants du Service de police de Montréal pour obtenir un bilan de la soirée.

«Je ne sais pas qui avait apporté des feux d'artifice, mais c'était vraiment le fun!»

Un partisan rencontré sur place, James Cook, a comparé l'ambiance à la dernière coupe Stanley du Canadien de Montréal en 1993. «C'est un événement qu'on vit une fois dans une vie! Les Raptors sont champions», a-t-il déclaré.

«Le match était super! On était sur le stress jusqu'à la fin. On voulait juste que le temps se termine, je suis encore sous les émotions», a-t-il ajouté.

Un peu plus loin, William Roy festoyait avec des amis qui l'accompagnaient.

«Je ne connaissais pas vraiment le basket et eux non plus, mais on a commencé à suivre ça et on tripe! Ce soir, il y avait de l'effervescence, les gens criaient, on était dedans. Puis, à la fin, je ne sais pas qui avait apporté des feux d'artifice, mais c'était vraiment le fun!», a-t-il décrit.