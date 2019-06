Deux rassemblements à Montréal pour encourager les Raptors

MONTRÉAL — Prise deux! Les Raptors de Toronto ont une autre chance de passer à l'histoire, jeudi soir, s'ils remportent le sixième match de la série finale de la NBA. Pour une deuxième fois, les Montréalais ont l'occasion de manifester bruyamment leur soutien, alors que deux rassemblements en plein air sont prévus au centre-ville.

D'abord, le «Jurassic Peel» qui a accueilli plusieurs milliers de partisans lundi se déplace à la Place du Canada, toujours sur la rue Peel. La grande place publique ainsi que le Square Dorchester adjacent vont permettre d'accueillir encore plus d'amateurs de basketball.

La foule est invitée à se rendre sur place à compter de 19 heures, alors que la rue Peel sera fermée à la circulation jusqu'à minuit entre les rues Sainte-Catherine et René-Lévesque.

Un second rassemblement public est organisé quelques rues plus loin, sur Crescent, entre les intersections des rues Sainte-Catherine et De Maisonneuve. L'ex-champion d'arts martiaux mixtes George St-Pierre sera sur place dès 19 heures pour la présentation de combats de lutte olympique. La partie de basketball sera ensuite projetée sur un écran géant.

Les Raptors de Toronto mènent la série finale de la NBA 3-2 contre les champions en titre, les Warriors de Golden State. La sixième partie du duel se joue dans l'amphithéâtre d'Oakland, en Californie. Le match est prévu pour 21 heures, heure de l'Est.

Lundi dernier, l'équipe torontoise a raté sa première tentative d'éliminer sa rivale. Après avoir réussi à prendre une mince avance au pointage avec trois minutes à jouer, les Raptors n'ont pas été en mesure de la protéger et les Warriors ont sauvé leur peau avec une victoire de 106-105.