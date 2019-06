Victoire des Blue Jays à Baltimore

BALTIMORE — Rowdy Tellez a cogné un grand chelem comme 10e circuit et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Orioles de Baltimore 8-6, mercredi.

Tellez a donné les devants 6-1 aux siens en cinquième. Il a été accueilli au marbre par Vladimir Guerrero fils, Lourdes Gurriel fils et Justin Smoak.

Guerrero a signé un troisième match de trois coups sûrs, claquant notamment un septième double.

Toronto retrouvait le chemin de la victoire, après cinq défaites de suite.

Tellez a aussi volé un but, tout comme Luke Maile.

Randal Grichuk a été l'un des rares Jays à peiner, étant retiré quatre fois au bâton. Il a terminé la soirée 0 en 5.

Edwin Jackson a espacé deux points et quatre coups sûrs en cinq manches. Charlie Montoyo a fait appel à sept lanceurs au total.

La série au Maryland se termine jeudi, avec comme partants Marcus Stroman et Gabriel Ynoa. Les Blue Jays disputeront ensuite trois matches à Houston.

Du côté des Orioles, Trey Mancini a cogné un triple et un circuit en solo.

David Hess a permis quatre points en autant de manches. Hess a un dossier de 1-9 et une moyenne de 7,20. Il n'a brillé que le 1er avril, à Toronto (il a blanchi les Jays en six manches et un tiers, retirant huit frappeurs au bâton).