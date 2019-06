«Pour la première fois, la valeur d'une équipe de la NBA est plus élevée que celle d'un club de la MLB» - Derek Aucoin

La première présence des Raptors de Toronto en finale de la National Basketball Association (NBA) correspond à un engouement pour le basketball au Canada. Même à Montréal, les gens ont développé un intérêt pour cette série impliquant également les Warriors de Golden State. Or, il n’y a pas seulement chez nous que ce sport devient populaire. Les Américains, qui se passionnent depuis longtemps pour la NBA, affectionnent de plus en plus le basketball. Même constat dans plusieurs autres pays. D’ailleurs, pour la première fois de l’histoire du sport, la valeur moyenne de la NBA a dépassé celle de la Ligue majeure de baseball (MLB). Explications de notre animateur et chroniqueur de sport, Derek Aucoin.