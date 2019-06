Match ultime Blues-Bruins: «La coupe Stanley est sacrée» - Ray Lalonde

La coupe Stanley est, selon Martin McGuire, le trophée d'une ligue sportive professionnelle le plus difficile à remporter lors d'une saison, en raison de l'engagement physique exigé auprès des joueurs. Non seulement les équipes doivent disputer 82 parties régulières, elles doivent participer aux séries éliminatoires qui sont longues et très exigentes pour les joueurs.