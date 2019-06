Shayne Gostisbehere avec le Canadien? «Aucun sens pour les Flyers» -Daniel Brière

Il ne reste qu’un match à disputer à la saison 2018-2019 de hockey, mais les rumeurs, elles, ne prennent pas de vacances. La plus récente touchante le Canadien? Celle de Dennis Bernstein, collaborateur à NHL Network.

Bernstein avance que le Tricolore serait dans la course pour l’obtention du défenseur Shaye Gostisbehere des Flyers de Philadelphie. Et il nomme les noms de Paul Byron et d’Andre Shaw comme appâts potentiels. Réaliste, cette rumeur?

« Je me dis que 99 pour cent des rumeurs n’arrivent jamais, lance d’entrée de jeu Daniel Brière à Mario Langlois, aux Amateurs de sports. C’est ma première réaction quand j’entends des rumeurs.