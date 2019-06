Gagnante à Roland-Garros: «Je suis très combative» - Leylah Annie Fernandez

Celle qui est née à Montréal a atteint les finales des tournois de Traraigon (Australie) et des Internationaux d’Australie depuis le début de l’année. Entraînée par son père, elle admet que les valeurs familiales ont de l’importance dans sa démarche sportive.

« Physiquement, je sais que je peux en faire plus. Mais mentalement, c’est difficile de s’entraîner plus de quatre heures par jour pour une jeune fille de 16 ans. Mais mon sentiment, c’est de ne pas abandonner, de travailler plus fort que la fille en Australie que je ne connais pas et de m’entraîner plus fort qu’elle.