Mondial féminin: les États-Unis écrasent la Thaïlande 13-0!

Les Américaines détenaient déjà une avance pratiquement insurmontable de 3-0 contre la 34e nation mondiale après la première demie. Elles ont toutefois explosé pour 10 buts dans la deuxième période, dont quatre en sept minutes, entre la 50e et la 56e.

Classées premières au monde, les Américaines n'ont perdu qu'un de leurs 38 derniers duels, contre la France, en janvier. Elles se sont facilement emparées du premier rang dans le groupe F.

Dans l'autre rencontre du groupe F, à Rennes, le but de Kosovare Asllani inscrit au retour d'une pause forcée en raison du mauvais temps a rompu l'égalité de 0-0. La Suède a ajouté un autre but, celui de Madelen Janogy, et a vaincu le Chili 2-0.

Il s'agissait du premier match de son histoire au Mondial pour l'équipe nationale féminine du Chili.

Des éclairs ont entraîné la suspension du jeu à la 72e minute. Il a repris quelque 40 minutes plus tard. Asllani a marqué à la 83e minute. Janogy a doublé l'avance dans les arrêts de jeu.

Finalement, dans le groupe E, Jill Roord est entrée en fin de match et a marqué un but important de la tête dans les arrêts de jeu pour donner aux Pays-Bas une victoire de 1-0 aux dépens de la Nouvelle-Zélande.

Les Néerlandaises, huitièmes au monde, ont contrôlé le ballon tout au long de la rencontre sans parvenir à tromper la gardienne néo-zélandaise Erin Nayler, jusqu'à ce que Roord ne dénoue l'impasse.

Cette cruelle défaite pour la Nouvelle-Zélande, 19e au monde, la laisse toujours sans victoire en Coupe du monde. Les Fougères en sont à leur cinquième participation.

La victoire des Pays-Bas lui permet de rejoindre le Canada au sommet du groupe E. Les deux nations ont signé une victoire de 1-0 jusqu'ici.