«Qu'est-ce que j'étais censé faire?» - Sebastian Vettel

La décision des commissaires est admissible à un processus d'appel devant la Fédération internationale de l'automobile, mais Vettel a refusé de dire s'il allait s'en prévaloir.

Il s'agissait donc de la septième victoire de Hamilton en carrière au Grand Prix du Canada, lui permettant de rejoindre le légendaire Michael Schumacher à titre de pilote le plus victorieux au circuit Gilles-Villeneuve. Le principal intéressé a indiqué qu'il n'avait pas vraiment réalisé qu'il avait accompli cet exploit, surtout qu'il a fait l'objet de huées des spectateurs sur le podium.

Retraite pour Vettel?

Après la conclusion de la course, Vettel a immobilisé sa voiture à l'entrée de la ligne des puits et s'est dirigé d'un pas décidé vers la tente d'hospitalité de Ferrari, avant de traverser les garages de Mercedes et de terminer sa marche dans le cercle des vainqueurs.

C'est là qu'il a pris la pancarte «no 1» mise devant la voiture de Hamilton et l'a remplacée par celle indiquant «no 2». Un geste symbolique qui voulait tout dire.

Quelques instants plus tard, sur le podium, Hamilton, en gentleman, a invité Vettel sur la première marche du podium. L'Allemand n'avait toutefois pas le coeur à la fête, et les célébrations ont été de courte durée — sans compter les huées de la foule pour Hamilton.

« La situation n'a rien à voir avec Lewis, même si je comprends que les gens étaient mécontents — je l'étais moi-même. Mais c'est mal de huer quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle je l'ai interrompu sur le podium pour demander aux gens d'être respectueux », a dit Vettel.

La situation semble cependant avoir échaudé le principal intéressé, qui a fait l'objet de rumeurs selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite à la fin de la présente campagne.

« J'aime vraiment la course; je suis un puriste, a d'abord mentionné le pilote âgé de 31 ans. J'aime observer les vieilles voitures, les vieilles courses, discuter avec les anciens pilotes. J'adore ça. Mais je préférerais avoir piloté à cette époque-là, plutôt qu'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à cause de cette décision.

« Nous avons maintenant un langage officiel, et ça me déplaît, a-t-il poursuivi. J'aimerais pouvoir dire ce que je pense vraiment. En conséquence, je n'aime pas la direction que prend ce sport. (...) Nous avons un vocabulaire d'avocats; ce n'est pas naturel. En fin de compte, ce n'est plus le sport avec lequel je suis tombé en amour étant gamin. »