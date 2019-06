Balayés, une 14e défaite en 17 matchs pour les Blue Jays

TORONTO — Ketel Marte a claqué son 15e circuit de la saison, Carson Kelly a ajouté une longue balle de deux points et les Diamondbacks de l'Arizona ont facilement gagné 8-2, dimanche, contre les Blue Jays de Toronto.

Les Blue Jays (23-42) ont perdu un quatrième match de suite et une 14 rencontre en 17 parties. Ils ont été balayés pour une septième fois en 20 séries cette saison. Seuls les Royals de Kansas City et les Orioles de Baltimore ont une pire fiche que la formation torontoise.

Les Blue Jays sont en voie de gagner seulement 57 matchs cette saison, ce qui constituerait leur plus petite récolte lors d'une saison complète depuis 1979, alors qu'ils n'avaient remporté que 53 parties.

Les Diamondbacks (34-32) ont dominé leurs adversaires 22-4 lors de cette série de trois duels contre les Blue Jays.

Robbie Ray (5-3) a connu un bon départ, allouant deux points en six manches et deux tiers. Il a retiré 10 frappeurs sur des prises, égalant le record d'équipe de Randy Johnson de trois matchs de suite de 10 retraits au bâton ou plus contre des clubs de l'Américaine.

Lourdes Gurriel fils a fourni un peu d'attaque à l'équipe locale grâce à son cinquième coup de quatre buts de la saison, en première manche. Il a également réussi un double en huitième.

Danny Jansen a produit le seul autre point des Blue Jays, à la suite d'un double en deuxième manche.

Au monticule, Clayton Richard (0-2) n'a pas fait long feu. Le gaucher, qui effectuait un quatrième départ cette saison, a accordé sept points et sept coups sûrs en deux manches et deux tiers.

Les Diamondbacks ont envoyé 11 frappeurs au marbre lors d'une troisième manche de huit points.

Tim Locastro a notamment vidé les sentiers grâce à un triple et Kelly a suivi avec un circuit de deux points, son septième de la saison.