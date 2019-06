«Nous avons choisi la meilleure stratégie» -Lance Stroll

« J'étais dans une position similaire et j'étais reparti le dimanche avec un grand sourire au visage. C'est ce qui s'est à nouveau produit, a noté Stroll, en revenant sur la course de 2017. Ç'a été un peu plus difficile aujourd'hui. J'ai dû être agressif pour gagner des positions. L'équipe a opté pour la bonne stratégie et nous avons bien géré les pneus pendant la course. J'ai pu rester en piste très, très longtemps. Je suis revenu avec les médiums avec une vingtaine de tours à faire et j'ai pu attaquer Sainz. Ç'a été la clé aujourd'hui. »