Départ de Mike Sherman: Kavis Reed aurait dû agir bien avant, selon Bruno Heppell

«On a tenté d’éviter le problème. Kavis Reed est bon là-dedans depuis qu’il est en charge de cette équipe. C’est dommage, car on parle trop souvent d’un seul homme… C’est lui qui est responsable de la venue de Mike Sherman et c’est lui qui est responsable de la venue de [l’ancien quart-arrière] Johnny Manziel. Ce n’est pas le meilleur directeur général qu’on a eu à Montréal… Quelque chose explose encore au visage [des joueurs, des amateurs et des membres de l’organisation], à six jours du début de la saison. Cela dit, c’est certain que les joueurs sont contents du départ de Sherman. Ils sont certainement soulagés. Malheureusement, le chaos s'installe au sein de l'équipe, qui est en train de se préparer pour le premier match...»