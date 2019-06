GP du Canada : «Les attentes sont énormes auprès des amateurs»

«Les attentes sont énormes auprès des amateurs de l’écurie Ferrari, mais aussi auprès des amateurs de la Formule 1. D’abord parce que Mercedes a remporté les six premières courses de la saison : ça devient un peu ennuyant, il ne faut pas le cacher. En plus, cinq de ces victoires sont des doublés Mercedes. La pole position de Vettel donne espoir aux fans de Ferrari et à ceux qui aiment la F1 tout court. On espère que les Ferrari vont pimenter un peu la sauce. D’ailleurs, Vettel a gagné à Montréal l’an passé.»