Record de piste:«J'ai vraiment savouré ce tour» -Sebastian Vettel

MONTRÉAL - Sebastian Vettel a réalisé quelque chose que personne ne croyait possible jusqu'ici: battre Mercedes. Le pilote Ferrari a décroché la position de tête, samedi, lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

« Nous n'avions aucune attente avant le début du week-end, a assuré Vettel, incrédule. Nous avions perdu beaucoup de terrain (sur Mercedes) lors des dernières séances de qualifications. J'espérais que nous soyons plus rapides, et que nous soyons plus près (de Mercedes), car le fossé était impressionnant, mais je ne m'attendais pas à un tel résultat. »

Vettel a ainsi complété un tour sur le circuit Gilles-Villeneuve en une minute et 10,240 secondes, établissant du même coup un nouveau record de piste en séance de qualifications.