«C'est étonnant de voir que nous n'avons pas été compétitifs» -Lance Stroll

MONTRÉAL - Lance Stroll était déçu, mais avait aussi le coeur en paix après avoir été éliminé dès le premier segment des qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Canada, samedi, quand ses plans ont déraillé en raison d'un problème mécanique.

Le pilote québécois s'est classé 18e avec un chrono d'une minute 12,266 secondes. Seulement les 15 premiers pilotes accèdent au deuxième segment des qualifications.

Le travail de Stroll s'est compliqué à la suite d'un bris de moteur pendant la dernière séance d'essais en début de journée.

Alors qu'il en était à son premier tour en piste, le moteur a flanché et l'arrière de la voiture a pris feu quand il était au bout de la longue ligne droite. Stroll a immobilisé sa voiture à l'entrée de la ligne des puits et son équipe est venue à sa rencontre pour ramener le bolide dans son garage. Sur le système radio de Racing Point, on a évoqué qu'il pourrait s'agir d'une fuite hydraulique.

Racing Point a confirmé un peu plus tard que la voiture de Stroll avait subi un bris de moteur dont la cause était inconnue. Les mécaniciens ont réinstallé l'ancien moteur pour lui permettre de participer aux qualifications.

L'écurie bénéficiait d'un nouveau moteur Mercedes ce week-end.

« Les gars ont fait un travail exceptionnel pour préparer la voiture pour les qualifications. Ce fut vraiment serré. Honnêtement, si l'on considère l'ensemble de la situation — l'utilisation du vieux moteur et l'impossibilité de faire des tours lors de la troisième séance d'essais — nous n'étions pas très loin. (...) Nous avons fait ce que nous pouvions faire. »