Quart partant: Vernon Adams a relancé le débat

MONTRÉAL — Vernon Adams fils a donné de quoi réfléchir aux entraîneurs des Alouettes de Montréal avec sa performance contre le Rouge et Noir d'Ottawa, jeudi.

Alors qu'à peu près tous les observateurs s'attendaient à ce qu'Antonio Pipkin soit couronné quart no 1 du club montréalais à l'issue des trois semaines du camp, Adams a relancé les discussions à ce sujet.

Le Californien de 26 ans a connu un excellent camp. Sa performance contre Ottawa est venue mettre un point d'exclamation sur celui-ci: trois passes complétées en six, 84 verges et une passe de touché, en plus de 38 verges en trois courses. L'échantillon est faible, mais ces statistiques lui ont procuré un coefficient d'efficacité presque parfait de 157,6.

«C'est aux entraîneurs de décider, a sagement indiqué Adams. Je voulais seulement faire de bonnes choses sur le terrain, faire avancer le ballon et être plus patient comme quart-arrière. J'ai trouvé que j'avais été en mesure de faire cela. On va regarder les bandes (vendredi) et nous verrons de quoi ça a l'air.

«Peu importe ce que les entraîneurs décideront, je me plierai à leur choix. S'il faut que j'appuie 'Pip', je serai le meilleur substitut qui soit pour lui. Si c'est quelqu'un d'autre qui est le quart partant, je serai là pour lui aussi. Mais je vais donner tout ce que j'ai à chaque jour et mettre de la pression sur le gars qui sera devant moi.»

«Je n'ai pas été surpris par son jeu (jeudi), car c'est de cette façon qu'il s'entraîne, a noté l'entraîneur Mike Sherman. Il a réussi de gros jeux à l'entraînement également. Nous allons nous asseoir avec le personnel d'entraîneurs, regarder les vidéos et prendre une décision par la suite.»

Si Adams n'obtient pas le poste, il serait surprenant qu'un autre candidat que Pipkin le coiffe au fil d'arrivée. Matthew Shiltz et Jeff Mathews ont été tout sauf convaincants jeudi. S'ils ont été efficaces à l'entraînement — voire plus qu'Adams —, ça ne s'est pas traduit en situation de match.

«Je n'ai jamais été le meilleur footballeur à l'entraînement, a admis Adams. C'est un aspect sur lequel je dois travailler chez les professionnels. Mais en match, je suis au sommet. Je dois être plus constant à l'entraînement.»

Quant à Hugo Richard, qui a commis une interception après trois passes complétées consécutives en toute fin de match, avec la marque à 20-20, Sherman a clairement indiqué qu'il n'était pas dans les plans.

«Nous verrons si le temps nous le permet, mais nous sommes à la recherche d'un partant et il ne le sera pas», avait-il répondu plus tôt cette semaine à la question d'un journaliste qui voulait savoir si le quart québécois allait jouer face au Rouge et Noir.

Peu importe qui sera l'élu, Sherman compte bien s'amuser un peu aux dépens des journalistes avant de leur dévoiler son choix.

«Je vais vous laisser sur le qui-vive toute la semaine, un peu comme je l'ai fait l'an dernier!» a-t-il indiqué pince-sans-rire.