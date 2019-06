Achat possible des Alouettes par Vincent Guzzo : «J’ai demandé 400 000 $ par année pour dix ans» - Danny Maciocia

«J’ai demandé 400 000 $ par année pour dix ans. Est-ce que je pensais pouvoir obtenir ce montant pour dix ? Pas du tout. J’étais prêt à négocier. Je me disais que M. Guzzo, à cause de sa fortune, avait l’expérience des négos. Mais, on n’a jamais eu la chance de négocier. J’ai même téléphoné M. Guzzo le lendemain de notre discussion pour lui dire que je ne me sentais pas bien dans ce dossier… Mais, j’étais encore prêt à l’aider. Toutefois, il ne voulait rien savoir. Il m’a dit si tu n’embarques pas, il est possible que je me retire… J’ai répondu que c’était son choix.»