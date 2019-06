De retour à domicile, les Blue Jays gagnent enfin

TORONTO - Freddy Galvis a frappé un circuit de deux points dans une cinquième manche de quatre points des Blue Jays, mardi, aidant la formation de Toronto à s'imposer 4-3 devant les Yankees de New York.

« C'est une victoire qui fait beaucoup de bien, a dit Galvis. Nous en avions besoin. »

Randal Grichuk a aussi cogné la longue balle pour les Blue Jays (22-38). Le club mettait fin à une série de six revers, où l'adversaire a dominé 37-16. Vladimir Guerrero fils a claqué un simple d'un point, faisant marquer Eric Sogard. Ce dernier a connu une soirée de 3 en 4, incluant un double. Grichuk avait parti le bal avec un 10e circuit.

Daniel Hudson (4-2) a obtenu quatre retraits, allouant un coup sûr. Ken Giles a récolté un 11e sauvetage. Clayton Richard a quitté après deux retraits en cinquième, ayant permis deux points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Clint Frazier et Aaron Hicks ont réussi des coups de canon pour les Yankees. À l'oeuvre pendant six manches, Masahiro Tanaka (3-5) a donné quatre points et six coups sûrs.

« Je pense que nous sommes restés fidèles au plan de match, a dit Galvis. Nous avons été patients au bâton. Tanaka a commis des erreurs et nous en avons profité. Contre un bon lanceur comme lui, si vous ratez votre chance, il va vous battre au prochain tir. Nous avons été opportunistes. »

Mercredi, les lanceurs partants seront James Paxton et Trent Thornton. Le gaucher Paxton, un Britanno-Colombien, a réussi un match sans point ni coup sûr avec Seattle à son dernier départ au Rogers Centre, le 8 mai 2018.