Les juniors d'aujourd'hui: «On les couve tellement» - Steve Bégin

« La game est pas mal plus rapide. Les joueurs sont plus gros et ils sont beaucoup plus talentueux. Ça, c’est incroyable! Dans mon temps, il y avait un ou deux joueurs vraiment bons avec la rondelle. Présentement, sur 20 joueurs, tu peux en avoir 15 de vraiment bons. Mais côté caractère, il y a une grosse différence entre mon temps et aujourd’hui. De ce côté-là, on a beaucoup de travail à faire avec les joueurs. C’est pour ça que ça prend un entraîneur qui est capable de discuter avec les joueurs. »