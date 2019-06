Connor McDavid plus sérieusement blessé que prévu?

McDavid et les Oilers souhaitent que cette stabilité se concrétise grâce à deux embauches: Ken Holland à titre de directeur général, et Dave Tippett au poste d'entraîneur-chef. Holland et McDavid ont échangé des textos et prévoient se rencontrer prochainement, tandis que Tippett et McDavid ont brièvement discuté au téléphone.

Holland s'est joint aux Oilers après une longue carrière à Detroit où il a aidé les Red Wings, à titre de directeur général, à gagner la coupe Stanley en 1998, en 2002 et en 2008.

« Il a beaucoup d'expérience et il a connu beaucoup de succès, a noté McDavid. Je suis vraiment heureux de cela et j'ai très hâte de travailler avec lui. »

Quant à Tippett, il totalise près de 1200 matchs d'expérience dans la LNH, calendrier régulier et séries éliminatoires inclus, avec Dallas et Phoenix/Arizona. Il a déjà travaillé avec McDavid à titre d'assistant entraîneur avec Équipe Amérique du Nord lors de la Coupe du monde de hockey de 2016.