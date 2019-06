Les parallèles entre Ryan O'Reilly et Max Domi

« Mais si on entend des choses négatives sur un joueur, parfois, le gars est malheureux... Regardez Max Domi. Ça n’allait pas bien en Arizona. Il n’était pas heureux et il ne s’entendait pas bien avec son entraîneur. On le critiquait… Et puis, on fait l’échange Domi pour Alex Galchenyuk et il termine premier marqueur du Canadien l’an dernier. »